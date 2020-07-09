Nallıhan'da heyelan riski oluşan yerlere duvar yapılıyor Ankara'nın Nallıhan ilçesinde daha güvenli daha konforlu hale gelebilmesi için her türlü çalışmayı yapan Nallıhan Belediyesi, risk taşıyan birçok yerde taş duvar örme ve çevre düzenlemesi işlerine başladı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde daha güvenli daha konforlu hale gelebilmesi için her türlü çalışmayı yapan Nallıhan Belediyesi, risk taşıyan birçok yerde taş duvar örme ve çevre düzenlemesi işlerine başladı.

Nallıhan Belediyesi ilçe genelinde toprak kayması ve heyelan riski olan alanlarda taş duvar örerek güvenlik çemberi oluşturma çalışmalarına Aliağa mahallesi İnkılap caddesinde devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, " Heyelan riskinin olduğu bütün yerlerde güvenliği en üst düzeye çıkarmak için duvar örerek can ve mal güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA