Nallıhan'da heyelan mağdurlarına yeni evleri teslim edilecek Ankara'nın Nallıhan İlçesinde heyelan nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan evlerin kısa sürede tamamlanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde heyelan nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan evlerin kısa sürede tamamlanması için çalışma başlatıldı.

Kaymakam Murat Kahraman, AA muhabirine açıklamasında Eski Sarıyar Mahallesinde 2011 yılında yaşanan heyelanda evleri kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için yeni evlerin yapımına başlandığını ancak önceki dönemlerdeki takipsizlik nedeniyle evlerin tamamlanamadığını belirtti.

Evlerin teslim edilemediğini öğrendiğinde konuyla ilgili hızlı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Kahraman, "Biz hemen hareke geçtik ve evlerin tamamlanması için ilgili yerlerle görüşmede bulunarak sorunu çözmeye çalıştık. Başlattığımız çalışma ile evleri, iç tefrişatı, yol durumu, çatı durumu, kanalizasyonu, içme suyu bağlantılarını tamamlayarak mağdur vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Mağdurlardan Murat Türk, inşaatı önemli ölçüde tamamlanan evlerine bir an önce kavuşmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA