Nallıhan'da hayvanların bulunduğu baraka yandı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvanların bulunduğu barakada yangın çıktı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvanların bulunduğu barakada yangın çıktı. Hayvanlar son anda çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangın, Ankara'nın Nallıhan ilçesi Altay Caddesi'nde bir barakada çıktı. Edinilen bilgilere göre, akşam saat 19.00'da Mehmet. G.'ye ait bir barakada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşlar bu esnada barakanın kapısını açarak hayvanların telef olmamasını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, baraka ise kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA