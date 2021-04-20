Nallıhan'da hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Nallıhan ilçesinde bulunan Tabduk Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaçlı ailelere ulaştırıyor.

Nallıhan ilçesinde bulunan Tabduk Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaçlı ailelere ulaştırıyor.

Dernek Başkanı Ali Taner Demir, yaptığı açıklamada, dernek olarak başlattıkları çalışmalar kapsamında bu ramazanda da veren elle alan el arasında köprü olduklarını söyledi.

Hayırseverlerin hazırladıkları yardım kolilerini, dernek olarak belirledikleri yardıma muhtaç kişi ve ailelere ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Demir, "Sağ elin verdiğini sol el görmeden, yardım kolilerini gerçek mağdurlara ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Demir, kendilerine ulaşıp gıda kolisi yardımı için finans sağlayan tüm üyelere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak