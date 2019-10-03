Nallıhan'da havai fişekler yangına neden oldu

03.10.2019 11:56

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gece saatlerinde Hacıbey Mahallesinde havai fişek atılması sonucu yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Hacıbey Mahallesinde havai fişek atılması sonucu kıvılcımdan dolayı otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangında bölgede bulunan evdeki şahıslar büyük korku yaşadı. Polise ve itfaiyeye haber verildikten sonra yangın çevredeki evlere sıçramadan engellendi. Bölge halkı çıkan yangında çok korktuklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA