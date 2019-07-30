Nallıhan'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden yola çıkan hacı adayları, törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Hac farizasını yerine getirmek üzere ilçeden ayrılan son grup olan 30 hacı adayı için düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Bilal Parlak, hacı adaylarına sabır tavsiyesinde bulundu.

Parlak, "Hac farizasını yerine getirmeye çalıştığınızı unutmayın. Sabır önemli. O topraklarda bulunduğunuz sürelerde gününüzü boşa geçirmeyin. Huşu içinde ibadetle meşgul olun." dedi.

Kaynak: AA