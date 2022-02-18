Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi - Haberler
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Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından emniyet ve jandarma personeline yönelik "Sağlıklı İletişim Yöntemleri" konulu seminer düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından emniyet ve jandarma personeline yönelik "Sağlıklı İletişim Yöntemleri" konulu seminer düzenlendi.

Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel katıldı.

Sağlıklı iletişim kurma ve anlayış çerçevesinde hareket etme konularını işleyen Kapaklıkaya, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Seminerin bitişinde Kapaklıkaya ve katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Nallıhan, Ankara, Güncel, Haberler

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