Nallıhan'da güvenli internet semineri verildi

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere "Güvenli İnternet ve Güvenli Sosyal Medya" konulu seminer verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü uzman eğitici personeli tarafından verilen seminere, Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi ve Bilal Güngör Fen Lisesinden 600 öğrenci katıldı.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin, internet ve sosyal medya ortamında suç ve suçlulardan uzak tutularak daha güvenli bir sanal ortamda bilgiye ulaşmalarını amaçlayan seminerde, öğrencilerimize bu tür ortamlarda güvenli kullanıcının nasıl olabileceği hususları anlatılmıştır." dedi.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

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