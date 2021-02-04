Nallıhan'da gönüllüler çevre temizliği yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nallıhan'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

04.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:18
Nallıhan'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

Nallıhan İlçesinde sosyal farkındalık oluşturmak için "Nallıhan Gönüllüleri Grubu", çevre temizliği gerçekleştirdi.

Nallıhan İlçesinde sosyal farkındalık oluşturmak için "Nallıhan Gönüllüleri Grubu", çevre temizliği gerçekleştirdi.

Nallıhan Gönüllüleri Grubu, çevre temizliğinde torbalar dolusu çöp topladı.

Nallıhan Gönüllüleri Grubu sözcüsü Ali Taner Demir, Sobran Mahallesi yolu üzerinde olan Dokuzdolambaç mevkisinde çevre temizliğinde bulunduklarını söyledi.

Torbalar dolusu çöp topladıklarını belirten Demir, "Çevre duyarlılığına dikkati çekmek istiyoruz. Ormanların içi, piknik yerleri dahil çöpten geçilmiyor. Temiz bir ilçe, temiz bir çevre oluşturmak üzere ilçe halkının bize katılımlarıyla destek vermesini bekliyoruz." dedi.

Demir, çevre temizliği çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Manço Özcan Deniz Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nallıhan'da gönüllüler çevre temizliği yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 17:18:35. #1.14#
title