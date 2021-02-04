Nallıhan'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

Nallıhan İlçesinde sosyal farkındalık oluşturmak için "Nallıhan Gönüllüleri Grubu", çevre temizliği gerçekleştirdi.

Nallıhan Gönüllüleri Grubu, çevre temizliğinde torbalar dolusu çöp topladı.

Nallıhan Gönüllüleri Grubu sözcüsü Ali Taner Demir, Sobran Mahallesi yolu üzerinde olan Dokuzdolambaç mevkisinde çevre temizliğinde bulunduklarını söyledi.

Torbalar dolusu çöp topladıklarını belirten Demir, "Çevre duyarlılığına dikkati çekmek istiyoruz. Ormanların içi, piknik yerleri dahil çöpten geçilmiyor. Temiz bir ilçe, temiz bir çevre oluşturmak üzere ilçe halkının bize katılımlarıyla destek vermesini bekliyoruz." dedi.

Demir, çevre temizliği çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak