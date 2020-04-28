Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü
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Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü

Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü Yaban hayvanları korona virüs nedeniyle sessizleşen yerleşim birimlerinin yakınlarına kadar indi Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Karaköy mahallesi civarında geyik sürüsü görüldü.

Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü
28.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:24

Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü

Yaban hayvanları korona virüs nedeniyle sessizleşen yerleşim birimlerinin yakınlarına kadar indi

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Karaköy mahallesi civarında geyik sürüsü görüldü.

Korona virüs önlemleri nedeniyle sakinleşen yerleşim birimleri yakınlarına kadar yabani hayvan süreleri yaklaşmaya başladı. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karaköy mahallesi yakınlarında da vatandaşlar bir geyik sürüsü fark ederek fotoğrafladı.

Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü

Kaynak: İHA

Manşet

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