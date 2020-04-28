Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü
Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü Yaban hayvanları korona virüs nedeniyle sessizleşen yerleşim birimlerinin yakınlarına kadar indi Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Karaköy mahallesi civarında geyik sürüsü görüldü.
28.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:24
Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü
Yaban hayvanları korona virüs nedeniyle sessizleşen yerleşim birimlerinin yakınlarına kadar indi
ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Karaköy mahallesi civarında geyik sürüsü görüldü.
Korona virüs önlemleri nedeniyle sakinleşen yerleşim birimleri yakınlarına kadar yabani hayvan süreleri yaklaşmaya başladı. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karaköy mahallesi yakınlarında da vatandaşlar bir geyik sürüsü fark ederek fotoğrafladı.
Kaynak: İHA