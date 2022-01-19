Nallıhan'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Haberler
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Nallıhan'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Nallıhan'da fidanlar toprakla buluşturuldu
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde fidanlar toprağa dikildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde fidanlar toprağa dikildi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Emrem Sultan Mahalle Muhtarı Halil Gürkan ve Sayik Kitap Yayınevi Fidan Kardeşliği Organizatörü Ebrar Nihal Özen işbirliğiyle ilçede Tapduk Emre Hayır Bahçesi kurularak fidan dikimleri yapıldı.

Yaklaşık 4 bin orman ağacı ile 3 bin civarındaki meyve ağacı fidanı, toprakla buluşturuldu.

Projeyle ilçe halkı ile turistlerin ücretsiz faydalanacağı meyve bahçeleri kuruması hedefleniyor.

Öntaş, Nallıhan'ın gelişmesi ve güzelleşmesine yönelik her türlü proje ve organizasyona açık olduklarını söyledi.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

İsmail Öntaş, Nallıhan, Ankara, Kitap, Güncel, Haber

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