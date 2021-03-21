Nallıhan'da ev yangını

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Nasuhpaşa Mahallesi'nde, Mehmet Çetinkaya'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve evin yanındaki ambara da sıçrayan yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Nallıhan İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen ve soğutma işlemleri devam eden yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak