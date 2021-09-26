Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Osmanköy Mahallesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması yapılması dolayısıyla 27 Pazartesi günü ilçenin Osmanköy Mahallesine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji verilemeyeceği belirtildi.