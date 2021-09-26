Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak - Haberler
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Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Osmanköy Mahallesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Osmanköy Mahallesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması yapılması dolayısıyla 27 Pazartesi günü ilçenin Osmanköy Mahallesine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji verilemeyeceği belirtildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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