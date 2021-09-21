Nallıhan'da elektrik kesintisi uyarısı - Haberler
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Nallıhan'da elektrik kesintisi uyarısı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan'da elektrik kesintisi uyarısı

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Osmanköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Osmanköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmanköy Mahallesi'nde arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışması yapılacağı belirtildi.

Planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle 22 Eylül Çarşamba 10.00-18.00 saatlerinde mahalleye enerji verilemeyeceği kaydedildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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