Nallıhan'da elektrik kesintisi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması dolayısıyla Hacıbey Mahallesi, Sanayi Sitesi ve İstanbul-Ankara kara yolu üzerine yarın 10.00-13.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.