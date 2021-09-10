Nallıhan'da elektrik kesintisi
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Nallıhan'da elektrik kesintisi

Nallıhan'da elektrik kesintisi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Mahallesi'nin bir bölümüne yarın enerji verilemeyecek.

Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Mahallesi'nin bir bölümüne yarın enerji verilemeyecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 11 Eylül Cumartesi günü Çayırhan Mahallesi'nin 126. Sokağı'na, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve "planlı bakım ve iyileştirme çalışması" dolaysıyla 09.00-17.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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