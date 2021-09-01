Nallıhan'da elektrik kesintisi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uluköy, Gökçeöz mahallelerinde ve Çayırhan Mahallesinin bir sokağında planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Buna göre, Uluköy Mahallesine 10.00 - 12.30, Gökçeöz Mahallesine 14.00 - 17.30, Çayıhan Mahallesinin bir sokağına ise 09.30- 11.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak