Nallıhan'da elektrik kesintisi
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Nallıhan'da elektrik kesintisi

Nallıhan'da elektrik kesintisi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uluköy, Gökçeöz mahallelerinde ve Çayırhan Mahallesinin bir sokağında planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Buna göre, Uluköy Mahallesine 10.00 - 12.30, Gökçeöz Mahallesine 14.00 - 17.30, Çayıhan Mahallesinin bir sokağına ise 09.30- 11.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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