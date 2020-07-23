Nallıhan'da el ürünleri sergisi sanal ortamda sergilenecek
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda üretilen el ürünleri sanal ortamda sergileniyor.
23.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:12
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda üretilen el ürünleri sanal ortamda sergileniyor.
Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şazimet Erbil, yaptığı açıklamada, bu yılki serginin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden halkın beğenisine sunulduğunu bildirdi.
Erbil, eserleri görmek isteyenlerin http://nallihanhem.meb.k12.tr/ adresinden ulaşabileceğini aktardı.
Kaynak: AA