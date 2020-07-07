Nallıhan'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aksam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
07.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:06
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aksam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sobran deresinde ise yağış nedeniyle yükseldi. - ANKARA
Kaynak: İHA