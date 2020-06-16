Nallıhan'da dolu ve yağış etkili oldu
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Nallıhan'da dolu ve yağış etkili oldu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün ilçe merkezini etkisi altına alan kuvvetli dolu ve sağanak yağış köylerde de etkili oldu.

Nallıhan'da dolu ve yağış etkili oldu
16.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:20

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün ilçe merkezini etkisi altına alan kuvvetli dolu ve sağanak yağış köylerde de etkili oldu.

Ömerseyhler mahallesinde dün akşam etkili olan kuvvetli dolu ve sağanak yağışta köy merkezinde bulunan yol çöktü. Köy kanallarının tıkanması ile 2 ev sel sularından etkilendi, bir evin garajı çöktü. Hilmi Çakır'a ait evin temelinde bulunan samanlık sel suları altında kalarak samanlar telef oldu. Bir köpek sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu.

Köy muhtarı Ayhan Çakır dün 19.30 sıralarında başlayan kuvvetli dolu ve sağanak yağış yüzünden köyün heryerinin battığını belirterek "Köy evi de zarar gördü 2 ev de sel sularından etkilendi Allah'ım tüm afetlerden bizleri korusun" dedi.

Köy vatandaşlarından Ismail Duran "Çalışmalar başladı yağmur felaketi sonrası 2 ev zarar gördü ve bazı yollarda da göçük meydana geldi" dedi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş sel afeti yaşanan Ömerşeyhler köyüne gelerek olay yerinde incelemeler yaptı. Köyde yaşanan felaketi olay yerinde gören Öntaş köy muhtarı Çakır'a gerekli çalışmaları başlatacağının sözünü vererek geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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