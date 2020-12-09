Nallıhan'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
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Nallıhan'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

09.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:42
Nallıhan'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Nallıhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Nallıhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaptığı açıklamada, ekiplerin kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Selvi, "Ekipler gerçekten özverili bir şekilde, köylerimizde, ilçe merkezi mahallelerinde çalışıyorlar. Cuma günleri de namazdan önce tüm camileri dezenfekte ediyoruz." dedi.

İlçe Müftüsü Bilal Parlak ise ilçede bulunan tüm ibadethanelerin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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