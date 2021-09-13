Nallıhan'da 'Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele' semineri - Haberler
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Nallıhan'da "Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele" semineri

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan'da

Türkiye Maden İşçileri Sendikasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AB desteğiyle yürüttüğü "Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele" semineri Nallıhan'da başladı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AB desteğiyle yürüttüğü "Dayanışma ile İş Güvenliği : İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele" semineri Nallıhan'da başladı.

Seminerin açılışında konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Başdanışmanı Ertuğrul Bayrak, madencilik sektörü gibi tehlikeli ve yüksek riskli sektörlerde iş sağlığı ve güvenliğinin, kamu kurumları, işveren ve çalışan için ortak sorumluluk olmanın ötesinde aileler ve maden tesislerinin bulunduğu yerleşimlerde ve genel kamu açısından yüksek bilinç gerektirdiği söyledi.

Yürüttükleri projenin genel amacının, her yönden sorumluluğun teşviki ile maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarının önemi hakkında farkındalık yaratmak, aileler, yöre halkı, İşçi ve işverenler dahil tüm taraflara güvenli bir ortam geliştirmek ve güvenlik kültürünün yaşamın her alanına işlenmesini sağlamak olduğuna dikkati çeken Bayrak, şunları kaydetti:

"Güvenlik kültürü çok boyutlu olmakla beraber, projede iki boyut ön plandadır. İşçi ve işverenlerin çalışma alanının her bölümünde güvenlik konusunda, inanç, davranış ve değerleri, çalışma alanında güvenliğin geliştirilmesi yönünden pratikler, kontroller ve politikalar olarak değerlendirilirken, bu eğitim seminerlerinde iş güvenliğini etkileyen psiko-sosyal faktörler ve stres yönetimi, iletişim becerileri, kendimizi anlamak, iş güvenliği eğitimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, yönetim becerileri ve roller, riskler, izleme, değerlendirme, raporlama, proje özet bilgi gibi başlıklar halinde olacak."

Çayırhan maden ocağı sosyal tesislerindeki seminer 15 Eylül'de sona erecek.

Nallıhan'da Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele semineri

Nallıhan'da Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele semineri

Nallıhan'da Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele semineri

Nallıhan'da Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele semineri

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nallıhan'da 'Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele' semineri - Haberler
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