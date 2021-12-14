Nallıhan'da dağdan kopan taşlar elektrik direğini devirdi - Haberler
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Nallıhan'da dağdan kopan taşlar elektrik direğini devirdi

Nallıhan'da dağdan kopan taşlar elektrik direğini devirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emremsultan Mahallesinde kuvvetli yağış sebebiyle dağdan kopan kayalar yolun bir kısmını kapadı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emremsultan Mahallesinde kuvvetli yağış sebebiyle dağdan kopan kayalar yolun bir kısmını kapadı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesinde Emremsultan Mahallesinde kuvvetli yağış sebebiyle kopan kayalar köye elektrik sağlayan direklerin de devrilmesine neden oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapadı. Yaşanan olayda şans eseri araç geçmemesi büyük bir facianin önüne geçti. - ANKARA

Nallıhan'da dağdan kopan taşlar elektrik direğini devirdi

Nallıhan'da dağdan kopan taşlar elektrik direğini devirdi

Nallıhan'da dağdan kopan taşlar elektrik direğini devirdi

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