Nallıhan'da D 140 Kara Yoluna Tel Bariyer
Nallıhan ilçesinde D- 140 kara yoluna düşme riski bulunan kayalara tel bariyer çekiliyor.
Nallıhan ilçesinde D- 140 kara yoluna düşme riski bulunan kayalara tel bariyer çekiliyor.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu kara yolunda sürücüler için tehlike oluşturan kayalar tel bariyerle kaplanıyor.
Sürücülerden Durmuş Adıgüzel, yaptığı açıklamada, yola aniden kaya parçalarının düşmesi halinde can kayıplarının meydana gelebileceğini belirtti.
Yetkililere yürütülen çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Adıgüzel, "Kayaya çekilen teller kopan kayaların yola düşmesini engelleyecek." dedi.
Kaynak: AA