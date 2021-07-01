Nallıhan'da çitlenbik ağaçlarına Antep fıstığı aşılanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nallıhan'da çitlenbik ağaçlarına Antep fıstığı aşılanıyor

Nallıhan'da çitlenbik ağaçlarına Antep fıstığı aşılanıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çitlenbik ağaçlarına belediye öncülüğünde Antep fıstığı aşılama çalışması başlatıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çitlenbik ağaçlarına belediye öncülüğünde Antep fıstığı aşılama çalışması başlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, AA muhabirine, Emremsultan Mahallesi'nde sakızlık citlenbik ağaçlarına Karabük Üniversitesinden gelen akademisyenlerin gözetiminde Antep fıstığı aşısı yapılmaya başlandığını söyledi.

Selvi, "Hocalarımız köyde aşılama konusunda kurs verecek ve aşılanmadık çitlenbik ağacı bırakmayacağız. Yapılan çalışma ile köylüye ek gelir kapısı açmış olurken, çitlenbik ağaçlarını da meyve vermeye yönelik değerlendirmiş olacağız." dedi.

Emremsultan Mahallesi muhtarı Halil Gürkan da belediyenin başlattığı çalışmanın mahalle halkını sevindirdiğini belirtti.

Nallıhan'da çitlenbik ağaçlarına Antep fıstığı aşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nallıhan'da çitlenbik ağaçlarına Antep fıstığı aşılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:11:26. #1.16#

title