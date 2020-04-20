Nallıhan'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa

Nallıhan'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

20.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:29
Nallıhan'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi inceleme yaparak, evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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