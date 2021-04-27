Nallıhan'da çıkan yangında bir ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Nallıhan'da çıkan yangında bir ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Nallıhan'da çıkan yangında bir ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen yangında bir ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen yangında bir ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Çamalan Mahallesi'nde Ali Özmen'e ait ahşap evde yangın çıktı.

Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye amirliği ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangın sonrasında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

???????Mahalle Muhtarı Ömer Faruk Çetiner, aileyi köyde akrabalarının yanına yerleştireceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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