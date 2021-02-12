Nallıhan'da çıkan yangında bir ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen yangında bir ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Eymür Mahallesi'nde Leyla Ertuğrul'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle muhtarı Mehmet Akça, yangının neden çıktığı konusunda henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını, evi yanan ailenin başka bir eve yerleştirildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak