Nallıhan'da çıkan yangında 1 ev kül oldu
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Nallıhan'da çıkan yangında 1 ev kül oldu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün gece saatlerinde Nallıdere Mahallesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Nallıhan'da çıkan yangında 1 ev kül oldu
26.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:05

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün gece saatlerinde Nallıdere Mahallesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde gerçekleşti. Nedeni belirlenemeyen sebepten ötürü çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüm müdahalelere rağmen evin tamamen kül olmasını engelleyemedi.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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