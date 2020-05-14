Nallıhan'da "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına anlamlı bağış Nallıhan'da "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına anlamlı bağış Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Eğri mahallesinde eşi ile birlikte yaşayan Fatma Araba ve Osman Araba "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 500 TL bağışladı.

Nallıhan'da "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına anlamlı bağış

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Eğri mahallesinde eşi ile birlikte yaşayan Fatma Araba ve Osman Araba "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 500 TL bağışladı.

Nallıhan'ın Eğri Mahallesinde eşi Fatma Araba ile birlikte yaşayan 65 yaş üstü olan Osman Araba emekli maaşının bir kısmını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek vermek için Nallıhan Vefa Sosyal Destek hattını arayan Bağkur emeklisi Osman Araba, kampanyaya 500 TL bağışta bulundu.

Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman tarafından kendisine gönderilen Türk Bayrağı ile birlikte dezenfekte malzemesi ve maske hediyeleri için minnet duyan Osman Araba "Bize kimse bakmaz. Biz kendi kendimize sahip çıkacağız, Devletimize sahip çıkacağız. Birlik beraberlik içinde olacağız." dedi. İmkanın olması halinde daha fazla bağış yapmak istedigini belirten Fatma Araba ise "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" ifadesini kullanarak bağışını Vefa Sosyal Destek Grubu Ekiplerine teslim etti.

Bağışı teslim alan Nallıhan Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri duyarlı kişilerden teslim alınan bağışı ilgili bankanın hesabına yatırarak makbuzunu kendilerine ulaştırdı.

Kaynak: İHA