Nallıhan'da belediye tarafından iş yeri sahipleriyle toplantı düzenledi Ankara'da, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, ilçe merkezinde ve Çayırhan Mahallesi'nde 1 Haziran itibarıyla yeniden açılan lokanta, restoran ve kafe gibi işletmecilerle bir araya geldi.

Ankara'da, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, ilçe merkezinde ve Çayırhan Mahallesi'nde 1 Haziran itibarıyla yeniden açılan lokanta, restoran ve kafe gibi işletmecilerle bir araya geldi.

Selvi, iki ayrı yerde düzenlediği toplantılarda, işletme sahipleriyle istişarelerde bulunarak Kovid-19 salgını ve alınan tedbirleri ve bu kapsamda bir dizi önlem almalarını istedi.

Gerek mahallelerde gerek işletmelerde belediyenin dezenfekte çalışmasının aralıksız olarak sürdürüleceğini söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

"1 Haziran itibarıyla işletmelerinizi tekrar hizmete açıtınız ve açmaya da devam ediyorsunuz. Uzunca bir zamandır evde kaldık, sabrettik, millet devlet el birliği içinde alınan tedbirlere uyarak, güzel neticeler aldık. Kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız bu günlerde yine mücadeleye devam ediyoruz. Maske, sosyal mesafe ve temizliğe çok dikkat etmeliyiz. Bunların yanında da artık işimize gücümüze dönme zamanı ama kesinlikle tedbirleri elden bırakmayalım. Belediyemizin her zaman esnafın yanında olduğunun bilinmesini istiyorum. Yeniden faaliyete geçen iş yeri sahiplerine de hayırlı ve bol kazançlar dilerim."

Kaynak: AA