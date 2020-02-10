Nallıhan'da beceri tasarım atölyeleri açıldı

10.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:44

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi'nde yer alan tasarım beceri atölyeleri Nallıhan'da açıldı.

İlçede Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla Sakarya Ortaokulunda Müzik, Nasuhpaşa İlkokulunda Fetem ve Müzik, Dumlupınar İlkokulunda Akıl ve Zeka Oyunları, Cumhuriyet İlkokulunda Görsel Sanatlar ve Akıl Zeka Oyunları, Gazi Mete Okuducu İlkokulunda Drama ve Akıl ve Zeka Oyunları olmak üzere toplam 8 tasarım ve beceri atölyesi açıldı.

Okullardaki açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Şube Müdürleri Metin Meşeci ve İsmail Çetin ile okul müdürleri ile bazı kurum amirleri katıldı.

Öğrencilerle bol bol sohbet ederek zeka oyunları oynayan Benlice, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda genç nesilleri en iyi şekilde yetiştirmekle yükümlü olduklarını söyledi.

Benlice, "Disiplinlerarası, beceri tabanlı, uygulamaya dönük yapısıyla dikkat çeken tasarım beceri atölyeleri öğrencilerin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekliyor. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıktığı atölyeler öğrencilerimizin kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacak. Tasarım ve Beceri Atölyelerinin yapımında katkısı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA