Nallıhan'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği Nallıhan ilçesinde belediye tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi.

Nallıhan ilçesinde belediye tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, yürüyüşü ve bisiklet turu ile tarihi Nasuh Paşa camisi önünden başladı, Cumhuriyet Meydanı ve belediye binası önünde tamamlandı.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, AK Parti Nallıhan Kadın Kolları üyeleri, daire amirleri ve belediye meclis üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Selvi, ilçe genelinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak