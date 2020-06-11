Nallıhan'da aşevi, köy fırını ve cami misafirhanesi yaptırıldı
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Nallıhan'da aşevi, köy fırını ve cami misafirhanesi yaptırıldı

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belenören Mahallesi'nde aşevi, köy fırını ve cami misafirhanesi yaptıklarını bildirdi.

Nallıhan'da aşevi, köy fırını ve cami misafirhanesi yaptırıldı
11.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:44

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belenören Mahallesi'nde aşevi, köy fırını ve cami misafirhanesi yaptıklarını bildirdi.

Öntaş, yaptığı açıklamada, aşevini, köy fırını ve cami misafirhanesinin yapımını tamamlayarak hizmete açtıklarını söyledi.

Bu yapıları mahallelinin istediği noktalara inşa ettiklerini anlatan Öntaş, "Belediye olarak bu çalışmalarımız sürdüreceğiz. Mahalle muhtarlarımızdan gelen talepleri bir sıralamaya koyduk ve bu anlamda bazı mahallelerde çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Belenören Muhtarı ve Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen ise çalışmalar dolayısıyla Öntaş ve ekibine teşekkür ederek, "Mahalle sakinleri ve muhtarlık olarak yapılan çalışmalardan ve mahallemize kazandırılan eserlerden memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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