Nallıhan'da araçta çıkan yangın hasara yol açtı

Nallıhan İlçesinde park halindeki araçta çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yazımahallesi Cezayir Sokak'ta E.Ş'ye ait park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek alevler tüm aracı sardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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