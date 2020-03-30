Nallıhan'da araçlar dezenfekte ediliyor
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ilçede giriş çıkış yapan tüm araçlar, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.
30.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:00
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ilçede giriş çıkış yapan tüm araçlar, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.
Nallıhan Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği yaparak, 'Araç dezenfekte noktası' oluşturdu. Burada ilçeye giriş çıkış yapan araçları dezenfekte edip sürücü ile yolcuların ateşlerini ölçülüyor. - ANKARA
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Kaynak: İHA