Nallıhan'da araç takla attı: 1 yaralı
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Nallıhan'da araç takla attı: 1 yaralı

Nallıhan'da araç takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kuş Cenneti yakınında bulunan D-140 karayolunda bir araç takla attı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kuş Cenneti yakınında bulunan D-140 karayolunda bir araç takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki D-140 karayolunda 34 NHL 50 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye sevk etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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