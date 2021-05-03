Nallıhan'da araç takla attı: 1 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kuş Cenneti yakınında bulunan D-140 karayolunda bir araç takla attı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kuş Cenneti yakınında bulunan D-140 karayolunda bir araç takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki D-140 karayolunda 34 NHL 50 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye sevk etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı