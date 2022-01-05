Nallıhan'da 3 bin meyve ağacı fidanı toprakla buluştu

Nallıhan Belediyesi tarafından Emremsultan Mahallesinde 3 bin meyve ağacı fidanının dikimi yapıldı.

Sayik Kitap Yayıncılık ile Emremsultan Mahalle Muhtarlığı koordinesinde düzenlenen dikim törenine Kaymakam Yusuf Durani Dinç, İlçe Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Öntaş yaptığı açıklamada, bölgeye özgü 3 bin meyve ağacı fidanının verimli topraklara dikildiğini belirterek, ağaçlarımızın bereketli olmasını dilediklerini ifade etti.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

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