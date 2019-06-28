Nallıhan'da 2019 yılı bal hasadı erken başladı

Nallıhan'da arı yetiştiricileri bal hasatlarına başladı. Arı yetiştiricileri, kovanlardaki petekleri inceleyerek Haziran ayı bakımını gerçekleştirdi. Nallıhan'da verimli geçen bahar ayı ile birlikte bu sene arı oğullarının da çok çıkmasıyla üretilen balda da artış görüldü. Bununla birlikte her sene Temmuz ayının sonunda alınan ballar daha erken alınmaya başlandı.

Nallıhan'da yıllardır babası Nevzat Yüksel ile arı ve bal üreticiliği yapan Gürcan Yüksel "Verimli geçen bir bahar ayının sonunda 2018 yılına oranla bal kalitesinin yüksek tutulduğu ve özellikle zengin çiçek aroması ile bal kalitesinde önemli yükselme kaydedildi" dedi.

2018 yılının bal açısından çok kötü geçtiğini vurgulayan Yüksel, bu sene Nallıhan'da oldukça güzel bal hasadı olduğunu belirterek, "Rekolte geçen seneye göre oldukça yüksek, baldaki kalite 2 katına çıkmış durumda daha kovanların birkaçına bakmamıza rağmen beklentimizden yüksek bal çıktı. Bu sene geçen seneye oranla daha yüksek bir bal üretimi bekliyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA