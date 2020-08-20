Nallıhan Belediyesinin mahallelere yatırımları devam ediyor Nallıhan Belediyesinin, mahallelere yaptığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Nallıhan Belediyesinin, mahallelere yaptığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Belediye başkan yardımcısı Serhat Selvi, belediyenin yaptığı çalışmaların sürdüğü bazı mahalleleri ziyaret etti.

Bugün 10 mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Selvi, muhtarlardan gelen talepleri değerlendirdiklerini, bir çalışma takvimi belirleyip talepleri gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Selvi, "Çok sayıda köye, konak, fırın yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Ziyarette bulunduğum mahallelerde sulama havuzu, köy odası tadilatı, parke taşı döşemesi, istinat duvarı yapımı, cami onarımı, çeşme onarımı gibi çalışmalarda bulunarak köyün ortak mallarını halkın kullanımına sunduk." dedi.

Kaynak: AA