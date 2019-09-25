Nallıhan Belediyesinin çalışmaları

25.09.2019 12:12

Nallıhan Belediyesi, ilçedeki mahallelere ev hanımlarının ekmek yapımında kullanmaları amacıyla mahalle fırınlarını hayata geçiriyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, belediye olarak başlattıkları çalışma kapsamında ilk olarak Çamalan, Kuzucular, Tekirler, Eğri, Meyilaliefe, Doğandere, Çalıcaalan, Danişment, Davutoğlan ve Uluköy mahallelerinde, mahalle fırınlarının yapımını tamamlayarak halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

İkinci etap çalışma ile 7 mahalleye daha mahalle fırını yapacaklarını belirten Öntaş, "Şunu her zaman söylüyorum, belediye olarak insan odaklı çalışma sergilemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da vatandaşın istek ve önerilerini alıyor ve kısa süre içinde değerlendirme çalışmasında bulunuyoruz. İkinci etap çalışmamızla Akdere, Bozyaka, Güzelöz, Beycik, Soğukkuyu, Subaşı ile Çive mahallerine fırınları yaparak halkın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Davutoğlan Mahallesi Muhtarı Rıza Tuncel ise belediyenin başlattığı çalışmayı değerlendirerek, "Eskiden olduğu gibi ekmeklerimizi, somunlarımızı fırınlarda pişireceğiz. Allah belediye başkanımızdan razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA