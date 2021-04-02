Nallıhan Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi
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Nallıhan Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Nallıhan Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.

Nallıhan Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkanı İsmail Öntaş başkanlık ederken, meclis üyelerinin tamamı katıldı.

Toplantıda, 2020 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Öntaş, faaliyet raporunda yer alan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, Nallıhan için güzel olanı yapmaya çalıştıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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