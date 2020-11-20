Nallıhan Belediyesine ziyaret
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Nallıhan Belediyesine ziyaret

20.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:43
Nallıhan Belediyesine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık'ın Nallıhan Belediyesini ziyaret ettiği bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık'ın Nallıhan Belediyesini ziyaret ettiği bildirildi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Yeniçeri ve Arif Şayık'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçede yapılacak yatırımlar, hazırlanacak ve devam eden projeler halkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Öntaş, belediye olarak ilçenin kalkınması, ekonomik girdi sağlanması ve istihdam yaratılması açısından önemli çalışmalarda bulunduklarını, bunların hayata geçirilmesini sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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