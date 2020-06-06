Nallıhan Belediyesinden Mudurnu Belediyesine ilaçlama desteği
Nallıhan Belediyesi ekipleri Mudurnu Belediyesinin talebi üzerine Mudurnu'ya dezenfektan aracını göndererek, ilçenin çarşı içi başta olmak üzere Beşkavak, Yarışkaşı, Karacakaya mahalleleri ile Dibekhanı çiftliği, Çavuşlar Çiftliği ve TOKİ Konutlarında dezanfektan çalışmasında bulundu.
06.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:06
Nallıhan Belediyesi ekipleri Mudurnu Belediyesinin talebi üzerine Mudurnu'ya dezenfektan aracını göndererek, ilçenin çarşı içi başta olmak üzere Beşkavak, Yarışkaşı, Karacakaya mahalleleri ile Dibekhanı çiftliği, Çavuşlar Çiftliği ve TOKİ Konutlarında dezanfektan çalışmasında bulundu.
Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, dezenfekte çalışması için kendilerine araç desteği sağlayan Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve ekibine teşekkür etti.
Kaynak: AA