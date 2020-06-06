Nallıhan Belediyesinden Mudurnu Belediyesine ilaçlama desteği Nallıhan Belediyesi ekipleri Mudurnu Belediyesinin talebi üzerine Mudurnu'ya dezenfektan aracını göndererek, ilçenin çarşı içi başta olmak üzere Beşkavak, Yarışkaşı, Karacakaya mahalleleri ile Dibekhanı çiftliği, Çavuşlar Çiftliği ve TOKİ Konutlarında dezanfektan çalışmasında bulundu.

Nallıhan Belediyesi ekipleri Mudurnu Belediyesinin talebi üzerine Mudurnu'ya dezenfektan aracını göndererek, ilçenin çarşı içi başta olmak üzere Beşkavak, Yarışkaşı, Karacakaya mahalleleri ile Dibekhanı çiftliği, Çavuşlar Çiftliği ve TOKİ Konutlarında dezanfektan çalışmasında bulundu. Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, dezenfekte çalışması için kendilerine araç desteği sağlayan Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve ekibine teşekkür etti. Kaynak: AA