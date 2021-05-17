Nallıhan Belediyesinden haşere ile mücadele çalışmaları
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Nallıhan Belediyesinden haşere ile mücadele çalışmaları

Nallıhan Belediyesinden haşere ile mücadele çalışmaları
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan Belediyesi ilçe geneli ile Çayırhan ile Sarıyar mahallelerinde haşere ile mücadele çalışmalarını artırdı.

Ankara'nın Nallıhan Belediyesi ilçe geneli ile Çayırhan ile Sarıyar mahallelerinde haşere ile mücadele çalışmalarını artırdı.

Belediye Başkanı Serhat Selvi, AA muhabirine, havaların ısınmaya başlamasıyla ilçe merkezi başta olmak üzere, baraja yakınlığı bulunan eski beldelerden Çayırhan ve Sarıyar mahallelerinde haşere ile mücadeleye ağırlık verdiklerini söyledi.

Bu anlamda etkin bir çalışma başlattıklarını belirten Selvi, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri haşere ile mücadele çalışması başlattı. Bu çalışmalarımız belirli periyotlarda sürecek. Ayrıca, çeşitli alanlarda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarımız da aksatılmadan sürüyor. Bu yıl ilçe halkının sineksiz ve haşeresiz bir yıl geçirmesi için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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