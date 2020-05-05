Nallıhan Belediyesinden günlük bin aileye sıcak yemek

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle bu yıl toplu iftar yemekleri verilemediği için belediye tarafından her gün en az bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle bu yıl toplu iftar yemekleri verilemediği için belediye tarafından her gün en az bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Her Ramazan ayında geleneksel olarak yapılan toplu iftar yemekleri korona virüs önlemleri kapsamında bu yıl iptal edilince Nallıhan Belediyesi de iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürmeye başladı. Günde en az bin kişinin yemek ihtiyacı karşılanıyor. Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, "Belediye olarak yemek dağıtımımızın yanı sıra şimdiye kadar 35 bin maske ve 5 bin eldiven de ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıldı" dedi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Ramazan'da birliğe ve beraberliğe dikkat çekerek, "Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Biz de belediye olarak korona virüsten dolayı yapamadığımız toplu iftar yemeklerini günlük olarak hazırladığımız sıcak yemeklerle vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırarak Ramazan'ın paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek örnek olmak istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA