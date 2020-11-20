Nallıhan Belediyesinden emlak vergisi uyarısı
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Nallıhan Belediyesinden emlak vergisi uyarısı

20.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:02
Nallıhan Belediyesinden emlak vergisi uyarısı

Nallıhan Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Nallıhan Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergileri ikinci taksitinin ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceği, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için bu süreye kadar ödemesini yapması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ödemelerin Halk Bankası, Ziraat Bankası ve tüm PTT şubeleri ile belediyenin internet adresinden gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, belediye olarak vatandaşa her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Koronavirüs sürecinde vatandaşların belediyeye gelmeden ve cezalı duruma düşmeden emlak ve çevre temizlik vergilerini yatırmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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