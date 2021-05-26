Nallıhan Belediyesinden emlak vergisi duyurusu
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Nallıhan Belediyesinden emlak vergisi duyurusu

Nallıhan Belediyesinden emlak vergisi duyurusu
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Nallıhan Belediyesi, emlak vergisi ödemlerinde vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini süresi içinde ödemleri gerektiğini bildirdi.

Nallıhan Belediyesi, emlak vergisi ödemlerinde vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini süresi içinde ödemleri gerektiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, emlak vergilerinin birinci taksiti ödeme süresinin 31 Mayıs mesai bitiminde son erdiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için belediye veznelerine gelerek ödeme yapabilecekleri, http://www.nallihan.bel.tr adresinden e- belediye üzerinden ya da Çayırhan Mahallesi'nde bulunan belediye ek binasından ödemede bulunabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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