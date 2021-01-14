Nallıhan Belediyesinden 100 öğrenciye tablet
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Nallıhan Belediyesinden 100 öğrenciye tablet

14.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:42
Nallıhan Belediyesinden 100 öğrenciye tablet

Nallıhan Belediyesi tarafından uzaktan eğitim sürecinde EBA'dan yeteri kadar faydalanamayan öğrencilere tablet dağıtımı yapıldı.

Nallıhan Belediyesi tarafından uzaktan eğitim sürecinde EBA'dan yeteri kadar faydalanamayan öğrencilere tablet dağıtımı yapıldı.

Okul idarecileri tarafından belirlenen ve tableti bulunmayan öğrenciler arasından seçilen 100 öğrenci için temin edilen tabletler okul müdürlerine teslim edildi.

Sakarya Ortaokulu salonunda düzenlenen tablet teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, evlatlarımızı eğitimden yoksun bırakamazdık" dedi.

Kaymakam Ergün Baysal da bu girişimiyle eğitim öğretime verdiği katkıdan ötürü Belediye Başkanı Öntaş'a teşekkür etti.

Dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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