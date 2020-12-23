Nallıhan Belediyesince "Sıfır Atık Projesi" başlatıldı
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Nallıhan Belediyesince "Sıfır Atık Projesi" başlatıldı

23.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:36
Nallıhan Belediyesince

Nallıhan Belediyesi tarafından çevrenin korunmasına yönelik "Sıfır Atık Projesi" başlatıldı.

Nallıhan Belediyesi tarafından çevrenin korunmasına yönelik "Sıfır Atık Projesi" başlatıldı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğayı sevdikleri ve önemsedikleri için projeyi başlatma kararı aldıklarını söyledi.

Projenin Çayırhan Mahallesi'nde hayata geçirileceğini belirten Öntaş, şöyle konuştu:

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, her yıl on binlerce ton atığın ekonomimize kazandırılmasına olanak sağlayacak 'Nallıhan Belediyesi 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi' ile inşallah atıkların geri dönüşümünü sağlayacak ve doğamızı korumaya devam edeceğiz. Çevremiz giderek kirleniyor. Biz, belediye olarak şehir temizliğine önem verdiğimiz kadar, çevre temizliğine de önem veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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